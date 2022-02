Cosenza, in casa con armi e droga: arrestato sessantenne

È stato arrestato in flagranza di reato un sessantenne cosentino oggetto nella giornata di ieri di una perquisizione domiciliare svolta dai Carabinieri. Perquisizione scaturita da una serie di attività di prevenzione e contrasto ai reati contro la persona ed il patrimonio portate avanti nel capoluogo bruzio.

All'interno dell'abitazione del soggetto sono state rapidamente rinvenute due pistole, entrambe detenute illegalmente. Trattasi di due revolver a tamburo, uno di calibro .320 (rinvenuto carico) ed uno di calibro .38 special, quest'ultimo con matricola abrasa. Assieme alle armi sono state trovate anche diverse cartucce di vario calibro e tipologia.

Nel prosieguo della perquisizione sono emerse anche diverse sostanze stupefacenti conservate illegalmente dal soggetto, tra cui della cocaina. Conclusa la perquisizione, l'uomo è stato tratto in arresto per direttissima ed in flagranza di reato, per detenzione di stupefacenti, detenzione illegale di armi da sparo e munizionamento e possesso di arma abusiva.

Al termine delle formalità di rito, sono stati disposti gli arresti domiciliari presso la propria abitazione.