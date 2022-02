Lamezia Terme, furgone incendiato in prima serata: indagini in corso

Un furgone appartenente ad una di lavorazione del legno è stato distrutto dalle fiamme nella prima serata di ieri a Lamezia Terme. Il mezzo, parcheggiato in Via del Progresso, è bruciato attorno alle 20:30, facendo scattare l'allarme tra residenti e passanti.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno rapidamente domato l'incendio e messo in sicurezza l'area. Il mezzo era parcheggiato sulla pubblica via proprio davanti all'attività commerciale. Intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso: al momento non è esclusa nessuna pista.