Serie B. Reggina-Crotone: al Granillo va in scena l’attesissimo derby calabrese

“Vogliamo i tre punti”! È questo l’urlo disperato emesso dalla tifoseria rossoblù e da quella amaranto, alla vigilia del match Reggina - Crotone. In questo derby regionale, entrambi i club cercano la “vittoria anticrisi”: il Crotone deve guadagnare terreno per uscire dalle sabbie mobili del fondo classifica, impigliato dall’inizio di campionato; la Reggina attanagliata dall’angoscia di sconfinare nei play-out, dopo un avvio da promozione diretta.





di Giuseppe Romano

Da una e dall’altra parte, vi è la consapevolezza di quanto siano pesanti i tre punti in palio, dell’energia fisica e mentale necessaria per correre per tutti i novanta minuti al “Granillo” e, soprattutto, trovare la giusta adrenalina per azzerare la crescente tensione accumulata in questa “corsa ad ostacoli”.

La fragilità maggiore si avverte nel team della Reggina, senza pace nel cuore e nei nervi a fior di pelle, considerati gli “strappi” interni tra il Ds Taibi col DG Liriti ( Osservati speciali dalla Procura Federale) e la successione di tre allenatori: Aglietti, Toscano, Stellone.

In questo match, la battuta d’arresto sarebbe letale per il Crotone e meno dannosa per la Reggina, considerando la scorta dei punti, in una dinamica perversa di risultati: la Reggina non vince dal 5 novembre (Cosenza – Reggina 0-1). Da allora otto sconfitte e un pareggio nelle ultime 9 partite (Como-Reggina 1-1).

Di contro i segnali di ripresa del Crotone che registra quattro risultati positivi consecutivi nelle ultime quattro partite. In questo clima si azzera il fervente campanilismo tra i due club appartenenti ad una comune entità geografica e scatta la “incertezza” della sopravvivenza nella serie B.

La crescita esponenziale del Crotone è il segnale chiaro che il senso di appartenenza è stato ricostruito all’interno del gruppo, facendo valere in positivo il pronostico verso i crotoniati, e Modesto avrebbe l’opportunità di scrivere una pagina importante del suo percorso, nel girone di ritorno, propria partendo dal “Granillo” dove ha vissuto momenti indimenticabili da calciatore.

Per il tecnico pitagorico, resta lo spirito del derby, ma “si affronta la Reggina con lo spirito che richiede una partita di campionato, dove è necessario essere determinati e avere la giusta mentalità nell’affrontare l’avversario, come deve essere da qui alla fine”.

La tensione è nell’aria, ma il mister non intende “caricare troppo la gara. Siamo consapevoli di trovare un “Granillo” carico di ‘Tifo’ e occorre la massima attenzione, per non distrarre dall’ambiente che troveremo”.

I prezzi stracciati porteranno allo stadio tante bandiere amaranto, ma saranno i gol a riscaldare il match e, entrambi le squadre, hanno attaccanti validi da schierare.

L'ARBITRO



Reggina-Crotone: valevole per la ventiduesima giornata di ritorno del campionato di BTK, sabato ore 16,15 al “Granillo”, sarà diretta da Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo; Assistenti: Margani e Laudato; IV uomo: Di Graci; VAR: Abisso; AVAR: Capaldo.

I CONVOCATI

Reggina: Portieri: Aglietti, Micai, Turati; Difensori: Adjapong, Amione, Aya, Cionek, Di Chiara, Franco, Giraudo, Loiacono, Stavropoulos; Centrocampisti: Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Folorunsho, Hetemaj, Kupisz, Lombardi; Attaccanti: Denis, Galabinov, Ménez, Montalto, Tumminello.

Crotone: Portieri - Festa, Saro, Tornaghi; Difensori - Serpe, Cuomo, Golemic, Mondonico, Calapai, Schnegg, Nicoletti, Nedelcearu, Mogos, Sala; Centrocampisti - Vulic, Estevez, Kone, Schirò, Awua; Attaccanti - Mulattieri, Marras, Kargbo, Borello, Cangiano, Maric; Indisponibili - Adekanye, Giannotti, Canestrelli, Paz.

PROBABILI FORMAZIONI

Reggina: (4-2-3-1): Micai; Adajpong, Aya, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Tumminiello, Folorunsho, Cortinovis; Galabinov.: All.: Stellone.

Crotone: (3-4-2-1): Saro; Nedelceanu, Golemic, Cuomo; Mogos, Estevez, Awua, Sala Marras, Kargbo, Maric. All.: Modesto.

DOVE VEDERLA



Sul canale SKY, DAZN, da smartphone e tablet scaricando l’apposita applicazione, da smart TV o da TV dotate di Amazon Fire Stick, Apple TV o Google Chromecast.