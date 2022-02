Sequestrati tre totem illegali a Isola Capo Rizzuto

Tre totem utilizzati illegalmente per gioco online sono stati sequestrati a Isola Capo Rizzuto. Nel corso di un controllo gli agenti del Pasi, con i colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno, hanno notato una porta conduceva in una sala contigua al bar.

Al suo interno hanno trovato tre totem inizialmente spenti, ma collegati ad un interruttore posizionato dietro al bancone del bar che, una volta azionato, accendeva i tre congegni. I totem, privi di autorizzazione o certificazione, erano inoltre collegati alla rete elettrica e alla rete internet grazie a un modem.

Nel locale gli agenti hanno inoltre notato due porte, entrambe chiuse a chiave, una provvista di maniglione antipanico per l'uscita e l’altra con un interruttore che un campanello nei pressi della cassa.

Gli agenti hanno aperto i totem e hanno trovato 390mila euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. I macchinari, le chiavi di apertura dei congegni e le banconote, il modem utilizzato per collegare i totem alla rete internet, sono stati sequestrati. Il gestore della sala contigua al bar è stato sanzionato per un totale di 30mila euro.