Covid, ancora morti in Calabria: in 24 ore 8 decessi. I casi sono 2.055

Contagi in aumento in Calabria dove i casi di Covid-19 sono stati 2.055, scoperti grazie ai test effettuati nelle ultime 24 ore: 11.481. Un numero alto dunque emerso dal maggior numero di tamponi processati. Ieri i positivi sono stati 1.579 con 8.530 test (QUI).

I decessi sono invece otto, cinque nel Cosentino e tre nel Reggino.

È boom di casi nel Reggino dove i positivi sono 1.226, seguono Vibo Valentia (+300), Crotone (+204), Catanzaro (+192), Cosenza (+120).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 189.133, mentre i decessi totali sono stati 1.987. I guariti di oggi sono 1.385, per un totale di 141.949 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 45.197 (+662).

Calano ancora i ricoveri, visto che in reparto ci sono 354 pazienti (-1), e in terapia intensiva 22 (-1). In isolamento domiciliari ci sono 44.821 persone (+665).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino oggi si registrano 1.226 positivi, su un totale di 75.757. Attualmente i casi attivi sono 11.766, di cui 108 in reparto (-3); 11 in terapia intensiva (-1); 11.647 in isolamento domiciliare (+652). I casi chiusi sono 63.991, di cui 63.389 guariti (+575); 602 decessi (+3).

Nel Cosentino da inizio pandemia si sono ammalati in 43.767, oggi in 120. Attualmente i casi attivi sono 11.086, di cui 138 in reparto (-3); 7 in terapia intensiva (-1); 10.941 in isolamento domiciliare (+11). I casi chiusi sono 32.681, di cui 31.836 guariti (+108); 845 decessi (+5). Nel bollettino di oggi si registra un nuovo caso ricoverato tra i fuori regione. L’Asp segnala che 11 casi a domicilio e un caso guarito, precedentemente comunicati tra i residenti in regione, a seguito di verifiche oggi sono compresi tra i non residenti

Nel Catanzarese oggi si contano 192 casi, mentre il computo totale si attesta a quota: 26.216. Attualmente i casi attivi sono 6.758, di cui 63 in reparto; 4 in terapia intensiva (+1); 6.691 in isolamento domiciliare (+58). I casi chiusi sono 19.458, di cui 19.244 guariti (+249); 214 decessi.

Nel Crotonese i positivi di oggi sono 204, mentre sono 18.825 le persone che da inizio pandemia hanno contratto il virus. Attualmente i casi attivi sono 3.016, di cui 23 in reparto; 0 in terapia intensiva; 2.993 in isolamento domiciliare (-230). I casi chiusi sono 15.809, di cui 15.639 guariti (+434); 170 decessi.

Nel Vibonese il totale dei casi è: 22.799, mentre oggi i positivi sono 300. Attualmente i casi attivi sono 12.389, di cui 18 in reparto (+3); 0 in terapia intensiva; 12.371 in isolamento domiciliare (+279). I casi chiusi sono 10.410, di cui 10.264 guariti (+18); 146 decessi.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi i positivi sono 13, per un totale di 1.769 casi. Gli attuali positivi sono 182 (+12), di cui 4 (+1) in reparto; nessuno in terapia intensiva; 178 (+11) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.577 (+1); i decessi 10.