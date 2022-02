XXX Giornata del Malato, visita di monsignor Savino in ospedale

Visita di monsignor Francesco Savino, arcivescovo della diocesi di Cassano allo Ionio all’ospedale di Castrovillari, di Trebisacce e la Casa di riposo per anziani “Casa Serena” di Cassano. È successo in occasione della XXX Giornata Mondiale del Malato.

“Quando entrate in un ospedale – ha affermato il presule -, fatelo inginocchiandovi, perché in questo luogo c’è la carne viva di Cristo. Occorre passare dal vedere al toccare. La civiltà di un Paese – ha ammonito -, si misura dall’attenzione che si da alle politiche socio – sanitarie”.

Ha poi consegnato ai malati, agli operatori sanitari e a tutti fedeli della diocesi, il messaggio i cui contenuti sono racchiusi in una nuova visione della pastorale della salute. “Promuovere una cultura della sofferenza – scrive mons. Savino -, che non sia una mera liturgia consolatoria ma un compendio di gratuità, cura e condivisione, un volto della normalità che non ghettizzi ma includa, segno e strumento dell’abbandono totale, tra le braccia di Dio.