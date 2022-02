Copagri: Barbaro vice presidente del Distretto del cibo dello Stretto e della Piana

Durante la prima riunione del CdA del Distretto Agroalimentare del Cibo dell’area dello stretto e della Piana di Gioia Tauro, presieduto dal Direttore Alvaro, è stato eletto all’unanimità Vice Presidente Giuseppe Barbaro, giovane della Copagri Calabria.

“Continua il percorso della Copagri Calabria per formare una giovane classe dirigente che partecipa attivamente ai processi decisionali.” Afferma il presidente della Copagri Calabria Francesco Macrì, ricordando che “I distretti agroalimentari sono opportunità da cogliere per la promozione e valorizzazione del territorio e delle filiere agricole e di allevamento e per lo sviluppo economico e sociale del territorio. Oggi è importante e fondamentale rafforzare la rappresentanza politica della Federazione regionale per affrontare le sfide che attendono il settore dal 2023.”.