Crotone. Entra ina casa dell’ex da un balcone: arrestato per stalking

Stava cercando di intrufolarsi nell’abitazione dell’ex compagna, rompendo un vetro della finestra del balcone, ma è stato prontamente boccato dalla Polizia e arrestato.

Protagonista della vicenda è un uomo crotonese che, dichiarato in arresto per atti persecutori, su diposizione dell’Autorità Giudiziaria è finito dritto dritto in carcere.

I FATTI

Non accettando la fine di una relazione sentimentale, l’uomo avrebbe dapprima cercato in tutti i modi di contattare la ex e poi, dopo aver raggiunto l’abitazione in cui la donna viveva con la loro bambina, ha scavalcato la ringhiera del balcone e rotto un vetro.

La donna, in casa con la figlia, è riuscita a barricarsi nella camera da letto e a chiedere aiuto alla polizia. Tempestivo l’intervento dei poliziotti dell’U.P.G.S.P. della Questura che hanno così arrestato l’uomo e, successimene, accompagnato la donna presso la Guardia medica. La stessa, dopo aver fatto ricorso alle cure necessarie per il forte stato ansioso in cui versava, ha deciso di sporgere formale denuncia contro l’ex compagno.