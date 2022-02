Vibo. Approvato dal Prefetto il Piano Persone Scomparse 2022

Il Prefetto di Vibo Valentia, Roberta Lulli, ha approvato la "Pianificazione territoriale per favorire la ricerca di persone scomparse nella provincia di Vibo Valentia".

Il Piano, immediatamente esecutivo, a stato elaborato secondo le circolari dell'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse ed a stato il risultato di una profonda e spiccata sinergia istituzionale che, attraverso il confronto ed il dialogo effettuati in diverse riunioni in videoconferenza - l'ultima e definitiva, il 10 febbraio nonché attraverso l'analisi congiunta della bozza di piano, ha condotto alla stesura di un documento unanimemente condiviso.