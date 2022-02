La Vigor 1919 si rinforza: presi Sisca e Primerano

La Vigor 1919 si rinforza. Nella giornata di ieri, infatti, la società si è assicurata le prestazioni sportive del centrocampista Salvatore Sisca, classe '84, proveniente dal Real Pizzo, e dell'esterno offensivo Andrea Primerano, classe '00.

La società informa altresì di aver ceduto al Real Pizzo l'attaccante Antonio Perri. A quest'ultimo è stato espresso ringraziamento per il contributo fornito in biancoverde e i migliori auguri per il proseguimento della sua carriera.