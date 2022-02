Luci spente nei Comuni, adesione anche di Vaccarizzo Albanese

Anche il Comune di Vaccarizzo Albanese aderisce all’iniziative “Luci spente”. Così dalle ore 20 di questa sera, giovedì 10 febbraio, anche sul salotto diffuso di Vakarici scenderà il buio. L’illuminazione pubblica si fa più fioca per dire no, insieme ad altre centinaia di comuni di tutta Italia, al caro bolletta. L’aumento di questa spesa vanifica tutti gli sforzi che gli enti locali, soprattutto dei piccoli borghi dell’entroterra, stanno continuando ad investire per uscire dalla crisi determinata dalla pandemia.

È quanto dichiara il Sindaco Antonio Pomillo. “L’aumento dei costi dell’energia elettrica – sottolinea il Primo Cittadino – interesserà tutti. Le famiglie, le imprese, la piccola di bottega di paese, le scuole, gli enti. Contro quella che appare come una vera e propria mannaia soprattutto per le categorie più fragili, già penalizzate dagli effetti della pandemia, occorre che il Governo intervenga con urgenza per far fronte a tale situazione, attraverso azioni concrete”.