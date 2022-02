Covid Calabria, calano casi e ricoveri. In un giorno altri sei morti

Meno casi e meno tamponi in Calabria dove i positivi delle ultime 24 ore sono 1.412 (con 8.53 test effettuati e processati) e i decessi sei (quattro nel Cosentino, uno nel Crotonese e nel Catanzarese). Un calo dunque rispetto ai 1.579 positivi di ieri (QUI), quando tuttavia i test sono stati 9.047.

Così oggi, giovedì 10 febbraio, nel Reggino i positivi sono 624, nel Vibonese 260, nel Crotonese 232, nel Catanzarese 181 e nel Cosentino 114.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono stati 187.078, mentre i decessi totali 1.979. I guariti di oggi sono 1.518, per un totale di 140.564 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 44.535 (-112).

Flessione dei ricoveri, visto che attualmente in reparto si trovano 356 persone (-15), mentre in terapia intensiva sono ricoverati 23 pazienti (-2). In isolamento domiciliare si trovano invece 44.156 persone (-95).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 624 su 74.531. Attualmente i casi attivi sono 11.118, di cui 11 in reparto (-5); 12 in terapia intensiva (+1); 10.995 in isolamento domiciliare (-333). I casi chiusi sono 63.413, di cui 62.814 guariti (+961); 599 decessi.

Nel Cosentino da inizio pandemia si sono ammalati in 43.647, oggi in 114. Attualmente i casi attivi sono 11.079, di cui 141 in reparto (-1); 8 in terapia intensiva (-1); 10.930 in isolamento domiciliare (+16). I casi chiusi sono 32.568, di cui 31.728 guariti (+96); 840 decessi (+4). Nel computo dei positivi di oggi si registra un caso di Covid-19 relativo al setting fuori regione.

Nel Catanzarese il bollettino registra 181 positivi, per un computo totale di 26.024. Attualmente i casi attivi sono 6.815, di cui 63 in reparto (-4); 3 in terapia intensiva (-2); 6.749 in isolamento domiciliare (-70). I casi chiusi sono 19.209, di cui 18.995 guariti (+256); 214 deceduti (+1).

Nel Crotonese le persone che hanno contratto il Covid-19 sono 18.261, mentre oggi i positivi sono 232. Attualmente i casi attivi sono 3.246, di cui 23 in reparto (-3); 0 in terapia intensiva, 3.223 in isolamento domiciliare (+92). I casi chiusi sono 15.375, di cui 15.205 guariti (+142); 170 decessi (+1).

Nel Vibonese i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 260, mentre da febbraio sono stati: 22.499. Attualmente i casi attivi sono 12.107, di cui 15 in reparto (-2); 0 in terapia intensiva; 12.092 in isolamento domiciliare (+199). I casi chiusi sono 10.392, di cui 10.246 guariti (+63); 146 deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registra un nuovo caso, su 1.756. Attualmente tre persone sono ricoverate in reparto; 167 (+1) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.576; i decessi 10.