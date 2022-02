Crotone. La Polizia ricorda l’ex Questore di Fiume Giovanni Palatucci

Nella mattinata di oggi, nella Chiesa della “Beata Vergine del Rosario di Pompei” di Crotone, è stata celebrata una Messa in memoria dell’ex Questore reggente di Fiume, Giovanni Palatucci, ricorrendo l’anniversario della sua scomparsa nel campo di concentramento di Dachau.

Al termine della celebrazione liturgica, in piazza Umberto I, in prossimità del monumento ai Caduti, luogo particolarmente significativo per la cittadinanza, il Prefetto Maria Carolina Ippolito ed il Questore Marco Giambra hanno deposto una corona d’alloro in ricordo, nel corso di una cerimonia a cui hanno preso parte le autorità locali.