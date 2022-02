Parghelia, realizzano strada in area vincolata: tre denunce

Tre persone sono state denunciate dai Carabinieri Forestali di Spilinga, accusati di aver realizzato un percorso stradale all'interno di un'area soggetta a vincolo paesaggistico ed ambientale e rientrante nella Rete Natura 2000, e dunque senza alcuna autorizzazione. L'arteria viaria è stata scoperta nel corso di una serie di controlli mirati predisposti dai Carabinieri Forestali di Vibo Valentia, volti proprio alla prevenzione ed alla repressione di reati ambientali.

La strada - lunga circa 100 metri e di larghezza variabile tra i 2 ed i 2,5 metri - è stata realizzata in località Fornaci di Parghelia, per garantire un facile accesso al mare da una vicina proprietà privata. Realizzata a circa 30 metri dalla battigia, la strada è stata costruita in spegio ad ogni misura di sicurezza: questa infatti oltra a modificare la struttura portante ed olografica di una parete rocciosa, ha potenzialmente compromesso la stabilità e la tenuta del terreno soprastante.

Il percorso è stato posto sotto sequestro, mentre tre persone sono state denunciate a piede libero all'autorità giudiziaria, ritenute responsabili della realizzazione della strada.