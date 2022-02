Valorizzazione ambientale, a Gerace incontro con gli studenti

L’amministrazione comunale di Gerace ha incontrato gli studenti della I A della scuola secondaria di I grado “Domenico Scoleri” nell’ambito del progetto Fai “Ambiente? Tutto ciò che ci circonda”. Gli allievi dell’istituto geracese sono stati accompagnati dalla professoressa Lucia Fazzari, referente del progetto Fai, e dalla professoressa Antonella Ferraro che collabora alla realizzazione dell’attività promossa dal Fondo Ambiente Italiano che ogni anno propone alle scuole di ogni ordine e grado delle attività atte a sensibilizzare le giovani generazioni alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e monumentale d’Italia.

Gli studenti sono stati ricevuti dal Vice Sindaco Rudi Lizzi, dall’assessore Salvatore Galluzzo, dal consigliere comunale Michele Orlando, capo gruppo di maggioranza, e dal funzionario geometra Domenico Romeo.

Nel corso dell’incontro, che si è tenuto nella Sala Consiliare del Comune, la professoressa Lucia Fazzari ha illustrato agli amministratori il progetto e i ragazzi hanno consegnato una lettera di richiesta inerente alla valorizzazione dell’antica “Fontana Longuvardu”, detta anche “Funtana ‘a sutta”, un bene artistico e culturale di Gerace poco conosciuto ma di altissima valenza storico-sociale per i geracesi.

Gli allievi hanno presentato delle proposte di restauro e valorizzazione affinché l’antica Fontana diventi fruibile ai visitatori, anche grazie al posizionamento di cartelli e l’inserimento del sito nelle mappe turistiche.

Il Vice Sindaco Rudi Lizzi ha immediatamente fatte proprie le istanze progettuali rappresentate dagli studenti, evidenziando che l’Amministrazione Comunale si attiverà immediatamente per inviare una squadra di operai per ripristinare il luogo ed ha annunciato che è già pronto il progetto di riqualificazione complessivo della “Fontana Longuvardu” e dell’area circostante. A riprova del lavoro svolto dall’Amministrazione il geometra Domenico Romeo ha portato in visione lo schema progettuale che sarà presentato agli Enti preposti per ottenere il finanziamento destinato al recupero del bene storico-architettonico.

A conclusione dell’incontro il Vice Sindaco ha donato alla scuola un libro e un cd contenenti la storia di Gerace e il ruolo centrale che ha avuto nel corso dei secoli, ripreso anche dal “Cammino Basiliano” nel quale la città è punto di riferimento per ben tre percorsi. Il libro e il cd andranno ad arricchire la biblioteca scolastica e saranno fruibili a tutti gli allievi.