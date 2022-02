Tamponi rapidi, i Nas scoprono centinaia di irregolarità: chiuse 5 farmacie nel reggino

Nel corso dell'ultimo mese il Nucleo Anti-Sofisticazione dei Carabinieri ha effettuato numerosi controlli in tutta Italia presso i punti di prelievo per tamponi rapidi, al fine di accertare la corretta esecuzione dei tamponi ed evitare il fenomeno dei cosiddetti falsi positivi. Non un errore dei tamponi, bensì un rodato sistema che permette di ottenere dei green pass da guarigione evitando così la vaccinazione.

Un sistema molto semplice: un soggetto già risultato positivo al coronavirus si recava presso una farmacia con la tessera sanitaria di un altro soggetto no-vax, facendolo così risultare positivo a sua volta e garantendogli così un green pass al termine del periodo di quarantena. Scoperto questo metodo, i militari hanno intensificato i controlli su farmacie, centri di analisi e punti di prelievo, svolgendo ben 1.360 controlli in tutta Italia.

Scoperte 282 violazioni presso 170 attività (il 12,5% del totale). Nella maggior parte dei casi è stato constatato: l'utilizzo di tamponi e reagenti irregolari ed inattendibili; la mancata identificazione e registrazione dei soggetti sottoposti a test; comunicazioni irregolari sulla piattaforma sanitaria; impiego di figure non qualificate, in alcuni casi addirittura sprovviste di green pass; svolgimento dei testi in ambienti inidonei o in locali promiscui senza autorizzazione regionale.

A seguito dei controlli, sono stati sospesi 21 punti di prelievo nelle province di Campobasso, Cagliari, Parma e Reggio Calabria. In Calabria l'attività ha coinvolto cinque farmacie (una nel capoluogo, una a Rosarno, una a Villa San Giovanni, una a Gioia Tauro ed una a San Martino di Taurianova), due delle quali effettuavano i tamponi nell'androne di un condominio in condizione di promiscuità, mentre in un altro caso i tamponi venivano effettuati nella stessa farmacia, tra i clienti in fila.

Sequestrati 677 kit per tamponi rapidi non idonei e 650 confezioni di medicinali defustellati, assieme a ben 25.300 mascherine protettive irregolari. Identificati inoltre 18 operatori che stavano svolgendo attività lavorativa sprovvisti di green pass.