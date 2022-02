Foibe, a Crotone apposizione di una targa in memoria delle vittime

Fabrizio Meo

La IV Commissione Consiliare del Comune di Crotone ha avviato una serie di attività che per "contribuire ad un dibattito che potrà arricchire i nostri giovani di insegnamenti e principi con i quali alimentare una speranza ed un riscatto che non potrebbe sostanziarsi di sole motivazioni economiche, ma che deve ispirarsi ad alti valori etici ed identitari". Lo rende noto il presidente della commissione, Fabrizio Meo, annunciando il primo intervento proprio per oggi.

In occasione del giorno del ricordo, sarà apposta in Piazza dei Martiri delle Foibe un'apposita targa per commemorare le vittime di un "eccidio di tanti innocenti". Una scelta dettata "al di là di ogni lettura revisionista e riduzionista", ma dal fatto che diverse famiglie di esuli "finirono per stabilirsi anche nella nostra città", che dunque "non si può sottrarre alla memoria ed alla consapevolezza".

Oltre alla targa, Meo annuncia anche "da qui a poco" la donazione di una statua a memoria dei militari vittime di deportazione durante la Seconda Guerra Mondiale, e la realizzazione di un ulteriore monumento dedicato ai concittadini caduti durante la Campagna di Russia.