Tentò una rapina nel 2018: arrestato a Cosenza

Era stato condannato per aver compiuto una rapina nel 2018, ma da allora si era reso irreperibile per non finire in carcere. Ma la necessità di rinnovare il proprio permesso di soggiorno lo ha riportato nuovamente a Cosenza, dove è stato subito fermato ed arrestato. Finisce così la latitanza di un trentenne straniero, che incredibilmente si è consegnato nelle mani degli agenti dopo quasi quattro anni di fuga.

I fatti risalgono al 2 luglio 2018, quando nel Piazzale Autolinee l'uomo ha tentato una rapina a danno di un connazionale provocandogli delle lesioni aggravate, aggressione che sarebbe avvenuta in concorso assieme ad un altro soggetto. Il malcapitato è stato colpito con un oggetto contundente, dopo il suo rifiuto di consegnare una somma imprecisata di denaro.

Al termine delle attività investigative il gip del tribunale di Cosenza ne dispose l'arresto, ma il malvivente si sarebbe trasferito all'estero per evitare il carcere. Incredibilmente però, pochi giorni fà è rientrato autonomamente a Cosenza, dove si è presentato presso l'Ufficio Immigrazione della locale Questura al fine di rinnovare il suo permesso di soggiorno.

Inutile dire che gli agenti lo hanno subito identificato e fermato, e dopo opportuni accertamenti si è potuto constatare il carico pendente. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato dunque trasferito in carcere.