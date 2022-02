Corigliano-Rossano, in auto con pietre di cocaina: arrestati quattro giovani

Quattro giovani, tre dei quali con precedenti penali, sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri di Corigliano-Rossano a seguito di un controllo personale e veicolare, che ha portato alla scoperta di circa 4 grammi di cocaina in pietre.

I militari hanno fermato un veicolo in transito nella frazione di Cantinella, a bordo del quale si trovavano quattro giovani di 20, 21, 25 e 29 anni. A seguito di una più approfondita perquisizione, è stato rinvenuto un pacchetto di sigarette ed una bustina, contenenti al loro interno la sostanza stupefacente.

Sequestrata la droga, i quattro sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, e rimessi in libertà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.