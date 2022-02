Covid, calano i contagi (+1.579) ma non i decessi (+13)

Calano i casi di coronavirus in Calabria: dopo l'exploit registrato ieri, l'odierno bollettino segna un aumento di 1.579 casi a fronte di 1.017 guariti. Calano anche i ricoverati (-8), mentre non diminuiscono i decessi, che oggi raggiungono nuovamente quota 13.



Il maggior numero di contagi continua a verificarsi in provincia di Reggio Calabria (+584), seguita da Crotone (+276), Catanzaro (+275), Vibo Valentia (+232) e Cosenza (+212), mentre nessun caso proviene da altra regione o stato (+0). Processati 2 milione e 102.066 tamponi (+9.047) da inizio pandemia, con un tasso di positività che risale al 17,45%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 73.907 (+584), mentre i casi attivi sono 11.455. Di questi: 11.328 in isolamento, 116 in reparto ed 11 in rianimazione. Complessivamente, sono 61.853 i guariti e 599 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 18.389 (+276) mentre gli attivi sono 3.157, di cui 3.131 in isolamento domiciliare e 26 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 15.063 i guariti e 169 i deceduti

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 25.843 (+275), mentre i casi attivi sono 6.891. Di questi, 6.819 in isolamento, 67 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 18.739 i guariti e 213 decessi.

Nel vibonese i casi covid salgono a 22.239 (+232) mentre gli attivi sono 11.910. Di questi: 11.893 si trovano in isolamento, 17 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 10.183 i guariti e 146 i deceduti.

Nel cosentino infine i positivi riscontrati raggiungono quota 43.533 (+212), mentre i casi attivi sono 11.065. Di questi, 10.914 sono in isolamento, 142 in reparto e 9 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 31.632 guariti e 836 deceduti