Diffamazione, rinvio a giudizio per Luigi De Magistris

Luigi De Magistris

L’ex sostituto procuratore di Catanzaro, sindaco di Napoli e già candidato alla presidenza della Regione Calabria, Luigi de Magistris, è stato rinviato a giudizio per diffamazione nei confronti dell'ex parlamentare Giuseppe Galati.

Una vicenda collegata a due distinte indagini svolte in passato - Poseidone (QUI) e Why Not (QUI) - a seguito delle quali De Magistris ha rilasciato delle dichiarazioni che avrebbero tirato in ballo proprio l'ex parlamentare, senza però tener conto che il Galati si era visto riconoscere un'archiviazione ed un'assoluzione.

L’udienza è fissata per il prossimo 13 luglio davanti al Tribunale di Lamezia Terme.