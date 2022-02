Parco eolico off-shore, Confcommercio: “Restano dubbi e perplessità”

Luca Manica

"Purtroppo le risposte ottenute durante l’incontro, rispetto alle eccezioni sollevate, non sono state esaustive e sufficienti per rimuovere tutti i dubbi e le perplessità riguardo il rischio che un tale impianto possa pregiudicare, per i prossimi decenni, la bellezza naturalistica dello specchio di mare interessato e compromettere, di conseguenza, l’identità e la vocazione turistica dei nostri territori". È quanto afferma il presidente di Confcommercio Crotone, a seguito di un incontro con la Minerva Energia riguardo il progetto di parco ecolico off-shore.

"Allo stesso tempo non si prospettano positive ricadute, anche a carattere puramente economico, che possano giustificare l’opportunità di un simile intervento. Ci tengo a sottolineare, inoltre, che anche il Comune di Isola Capo Rizzuto ha manifestato la propria contrarietà al parco eolico in questione" specifica Luca Manica. "Nella prospettiva di uno sviluppo di tutto il settore turistico della provincia appare opportuno ed urgente, analizzare, approfondire ed ottenere ragguagli tecnici sul progetto, al fine di essere messi nelle condizioni di poter giungere ad una decisione consapevole e, soprattutto, condivisa".

"A tal proposito mi spiace rilevare che riguardo a un tema così importante non ci sia la necessaria coesione e unità di intenti di tutti i singoli attori istituzionali, allo scopo di assumere posizioni univoche e consapevoli" conclude Manica. "Mi auguro, pertanto, che gli enti istituzionali interessati si facciano promotori, in tempi ristretti, di una serie di incontri nei quali si possano individuare, condividere ed intraprendere, coinvolgendo anche la Regione Calabria, i percorsi più idonei nell’interesse ambientale ed economico del nostro territorio".