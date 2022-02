Delegazione ASNALI incontra Montuoro: idee e progetti per sostenere le imprese

Incontro molto proficuo a Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale, dove una delegazione di Asnali Calabria, “Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori” di categoria che sostiene le PMI, è stata ricevuta dal Consigliere Antonio Montuoso, nella sua veste di Presidente della Commissione Bilancio dell’ente.

Per ASNALI erano presenti il Presidente Regionale Rosario Antipasqua; il Responsabile per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, Antonio Firriolo; il Coordinatore Regionale di INFAP CALABRIA, ente di formazione professionale, Achille Colacino.

L’incontro, molto cordiale, ha visto Antipasqua esporre una serie di proposte al Presidente della Commissione Bilancio, che si è dimostrato molto interessato ad alcune iniziative, meritevoli, a parer suo, di un’attenzione particolare. Le idee ed i progetti presentati vertono innanzitutto sulla necessità, da parte delle imprese calabresi, di fronteggiare in qualche modo l’aumento considerevole, in questo periodo, di elettricità, gas e carburanti, ma sono state avanzate anche proposte per provvedimenti, da parte della Regione, affinché vengano utilizzate le risorse del PNRR a sostegno dello sviluppo economico della Calabria e della crescita delle PMI.

Il Consigliere Montuoro e la delegazione di Asnali Calabria si sono salutati con l’impegno di ritrovarsi presto per approfondire alcune delle questioni su cui ci si è confrontati.