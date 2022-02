Nasce nel cosentino “Confguide”, Algieri: “passo importante per il nostro territorio”

Da oggi le guide turistiche, ambientali e gli accompagnatori turistici della provincia di Cosenza hanno un organismo su cui poter contare per affrontare e risolvere le tematiche relative al settore. L’Assemblea dei soci di Confcommercio Cosenza, infatti, ha dato vita a Confguide provincia di Cosenza l’organismo di riferimento nel quale i singoli professionisti afferenti al settore del turismo possono unire le forze e vedere riconosciuti la qualità e il valore del proprio lavoro a beneficio dell’immagine della provincia e della Regione.

Alla presidenza è stata eletta Alessandra Scanga, guida turistica. Con lei eletti anche i componenti del consiglio direttivo Moscatello Alessandra, Piluso Franca, Rose Mariella, Tedesco Ida Luigia, Vecchiano Andrea.

Soddisfatto della costituzione il Presidente di Confcommercio Cosenza, Klaus Algieri che ha dichiarato: “La nostra provincia, ma anche la nostra Regione, avevano bisogno di un gruppo che rappresentasse le esigenze di questo settore. Le guide turistiche sono le principali promotrici del nostro territorio, pertanto quando si parla di turismo non si può non tenere in considerazione queste figure così preziose. Speriamo che la Regione ascolti le istanze del comparto e dia finalmente una giusta regolamentazione alla professione”.

Dello stesso avviso la Direttrice di Confcommercio Cosenza, Maria Santagada: "La nascita di Confguide provincia di Cosenza è il risultato di un grande lavoro svolto dalla Presidente e da tutto il Consiglio Direttivo che hanno voluto con forza la nascita di un gruppo che desse una voce unitaria al settore".

La neo eletta Presidente Scanga nel ringraziare il Presidente, la Direttrice e tutta l’Assemblea per la fiducia accordatole, si è poi rivolta ai presenti tracciando le linee programmatiche del suo mandato: “il nostro intento – ha dichiarato – è quello di valorizzare al meglio la professione attraverso l’aggiornamento continuo e la realizzazioni di eventi di promozione turistica. Già siamo al lavoro per realizzare un evento nel mese di febbraio che avrà come protagonisti Morano Calabro e la Cattedrale di Cosenza di cui quest’anno ricorre l’ottocentenario dalla fondazione”.

In collegamento da remoto è poi intervenuta la Presidenze nazionale di Confguide, Paola Migliosi, che si è detta entusiasta della nascita della prima Associazione territoriale Conguide in Calabria.