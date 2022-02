Crotone. “Sosta selvaggia”, multati 69 automobilisti

Prosegue l’azione di contrasto alla “sosta selvaggia” nel centro cittadino di Crotone. Gli uomini del Comando di Polizia Locale, coordinati dal comandante Francesco Iorno, hanno rilevato, solo oggi, 69 infrazioni al Codice della Strada.

In particolare, sono state accertata 13 infrazioni per auto parcheggiate al centro della carreggiata, 39 per quelle parcheggiate invece in divieto di fermata, cinque per auto parcheggiate nella rimozione forzata, ed 8 per auto parcheggiate sugli attraversamenti pedonali.

Sono state invece tre le infrazioni accertate per auto parcheggiate nelle aree riservate alle persone diversamente abili e una per auto parcheggiata sull’intersezione.