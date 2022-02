Città unica, Loizzo :“Dopo incontro con Caruso presenterò proposta di legge”

Simona Loizzo

“Non ho ancora presentato la proposta di legge regionale per la fusione tra Cosenza e Rende per il rispetto istituzionale che devo al sindaco di Cosenza che incontrerò nei prossimi giorni.” Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale.

“Incontrare Manna e Caruso era fondamentale - dice Loizzo - non solo come mero atto formale ma come sostanza e richiesta di partecipazione. Sono certa che anche il presidente Occhiuto, punto di riferimento per la Calabria, approverà l'idea della grande città metropolitana.”

“A Franz Caruso - continua Loizzo - come ho fatto con Manna, chiederò concertazione già da adesso, in attesa della città unica, sulle scelte strategiche che riguardano la costruzione del nuovo Ospedale e la possibile realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti. I sindaci, tutti senza distinzione politica, sanno che potranno contare su una Regione amica.”