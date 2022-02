Bang Sonici: Magorno interroga il Ministro

"Ho presentato un'interrogazione parlamentare, al Ministro della Difesa, relativa al problema dei bang sonici che si sono verificati in provincia di Cosenza, in particolare nella Piana di Sibari.” A renderlo noto è il Senatore IV, Ernesto Magorno.

“Si tratta di una situazione che continua a ripetersi – aggiunge Magorno - nonostante questo tema sia già stato oggetto di verifica. La preoccupazione dei cittadini è enorme per questo chiedo di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare le misure necessarie per garantire che durante l’effettuazione di attività di volo supersonico si possano evitare i disagi e le preoccupazioni che continuano ad aversi".