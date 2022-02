Covid in Calabria. Balzo in avanti dei contagi: in 24 ore 2.453 casi e nove decessi

Nuovo balzo in avanti dei contagi da Covid-19 in Calabria. Nelle ultime 24 ore il bollettino registra 2.453 nuovi casi, scoperti dai 14.474 tamponi effettuati e processati. Un aumento rispetto a ieri, quando i positivi sono stati 1.069 (LEGGI).

Sono invece nove i decessi (quattro nel Reggino, tre nel cosentino e due nel Catanzarese).

Ed è sempre la provincia di Reggio Calabria a registrare più casi, oggi sono 1.321, seguono Catanzaro (+372), Vibo Valentia (+346), Crotone (+318), Cosenza (+94).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-1coV-2 sono state 184.087, mentre i decessi totali per o con il coronavirus sono stati 1.960. I guariti di oggi sono 1.351, per un totale di 138.029 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 44.098 (+1.093).

Sebbene nel Reggino si registrino sette dimissioni dai reparti ordinari, il numero di oggi tuttavia è in positivo. Si registra infatti un nuovo ricovero, per un totale di 378 pazienti (quattro ricoveri nel Cosentino, due nel Crotonese e nel Catanzarese). In terapia intensiva si trovano invece 26 persone (+1). In isolamento domiciliare sono in 43.694 (+1.091).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 1.321, per un totale di 73.323 casi. Attualmente i casi attivi sono 11.315, di cui 117 in reparto (-7); 10 in terapia intensiva; 11.188 11188 in isolamento domiciliare (+796). I casi chiusi sono 62.008, di cui 61.411 guariti (+528); 597 decessi (+4).

Nel Cosentino oggi si sono ammalati in 94, da febbraio invece in 43.321. Attualmente i casi attivi sono 10.923, di cui 151 in reparto (+4); 10 in terapia intensiva (+1); 10.762 in isolamento domiciliare (-42). I casi chiusi sono 32.398, di cui 31.570 guariti (+128); 828 decessi (+3). Nel setting fuori regione si registra 1 nuovo caso a domicilio.

Nel Catanzarese il numero totale di casi si attesta a 25.568, oggi a 372. Attualmente i casi attivi sono 6.971, di cui 68 in reparto (+2); 5 in terapia intensiva; 6.898 in isolamento domiciliare (+22). I casi chiusi sono 18.597, di cui 18.386 guariti (+346); 211 decessi (+2).

Nel Crotonese le persone che hanno contratto il Covid-19 da inizio pandemia sono state 18.113, oggi 318. Attualmente i casi attivi sono 3.015, di cui 24 in reparto (+2); 0 in terapia intensiva; 2.991 in isolamento domiciliare (+33). I casi chiusi sono 15.098, di cui 14.930 guariti (+283); 168 decessi. L’Asp ha comunicato che “dei 319 nuovi casi notificati oggi, una persona appartiene al setting Altro/fuori regione”.

Nel Vibonese il computo totale è 22.007, mentre oggi si sono ammalati in 346. Attualmente i casi attivi sono 11.704, di cui 15 in reparto; 0 in terapia intensiva; 11.689 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 10.303, di cui 10.157 guariti; 146 decessi.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi i positivi sono due, per un totale di 1.755. Attualmente in reparto sono ricoverati tre pazienti; uno in terapia intensiva; in isolamento domiciliare si trovano invece 166 persone (+2). I guariti sono 1.575; i decessi 10.