Crotone. Scappa da un posto di blocco a bordo di un’auto rubata, arrestato

È scappato a bordo di una vettura rubata il 40enne arrestato a Crotone con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, con precedenti di polizia, era irregolare sul territorio nazionale e per questo era stato colpito da un provvedimento di espulsione con l’ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, emesso dal Questore di Crotone e notificato il 18 gennaio scorso.

Nel corso di un controllo, i carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno “intimato l’alt” al conducente di una vettura proveniente dal senso di marcia opposto, la non si è fermato. La pattuglia ha iniziato quindi l’inseguimento, che si è protratto per circa 2 chilometri per le vie del centro.

I militari hanno poi bloccato il mezzo in un’area isolata, dove, poco dopo, 2 dei 3 occupanti sono scappati nei campi. Il terzo uomo è stato raggiunto e per sottrarsi alla cattura ha colpito i militari con calci e pugni. L’uomo è stato bloccato e portato in caserma, qui i carabinieri hanno scoperto che il mezzo che il 40enne stava guidando era stato rubato. L’auto, al cui interno sono stati trovati attrezzi agricoli, aveva inoltre una targa contraffatta. Era stata rubata a un 91enne a fine di gennaio in provincia di Matera, per questo l’uomo è stato denunciato per furto.

I militari hanno arrestato il 40enne e hanno sequestro l’auto, in attesa di restituirla al proprietario.