Sony World Photography, ad Antonio Pellicanò il premio National Award

Antonio Pellicano è il vincitore italiano del National Award assegnato nell'ambito dei Sony World Photography Awards 2022. Il fotografo nato a Reggio Calabria nel 1958 ha iniziato da autodidatta, e dopo 25 anni di carriera ha vinto il prestigioso riconoscimento.

Pellicano, che è stato scelto in forma anonima dalla giuria, ha presentato il progetto Rise Up Again, candidata nella categoria Ritratto del concorso Open.

Il protagonista dello scatto è Riccardo Lavino, un sarto di Reggio Calabria.

Il fotografo si è detto “felice” per il “riconoscimento che va ad aggiungersi ad altri risultati importanti ottenuti con la serie precedente, 'The last dance', che ha vinto il concorso Black and White 2020 di Lensculture Juror's Picks".

Il programma National Awards è un'iniziativa promossa dalla World Photography Organisation e da Sony per sostenere le comunità di fotografi locali di tutto il mondo: quest'anno sono 61 i Paesi che hanno preso parte al concorso.

Per l'edizione 2022 le candidature sono state 340.000 da 211 territori. Di queste, oltre 170.000 sono state inviate per il concorso Open, da cui è stato selezionato il vincitore del National Award.