Morano, al via lavori di completamento per 40 alloggi

Avviati i lavori di completamento dei quaranta alloggi di edilizia sovvenzionata (ex Cer) in località Cappuccini; il 20 gennaio scorso, la consegna all’impresa esecutrice. A darne notizia il sindaco Nicolò De Bartolo e il suo vicario, Pasquale Maradei, entrambi compiaciuti «per aver tolto finalmente l’opera dalle brume delle incompiute d’Italia».

Il costo del complesso intervento supera i due milioni di euro, di cuii 1.394.424,39 stanziati dalla Regione Calabria, importo resosi necessario ed intercettato per poter recuperare il residuo di € 885.498,57 proveniente dal primo originario finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il cantiere è, dunque, attivo già da qualche giorno; il tempo a disposizione dell’azienda appaltatrice per ultimare le opere è di trecentosessantacinque giorni dalla consegna. Gli appartamenti saranno poi assegnati per una quota a personale delle forze dell’ordine e per una alla comunità civile sotto forma di edilizia residenziale pubblica.