Mida Achei, lascia Gentili: non è più head coach

Mike Gentili non è più l'head coach dei Mida Achei Crotone. Lo rende noto la dirigenza, dopo che l'allenatore "ha reso chiara al Team Crotonese la scelta di proseguire la sua carriera da giocatore ed allenatore con gli Swarco Raiders (squadra che milita nella massima serie austriaca)".

"Gentili, campione d’Europa in carica, aveva accettato con grande entusiasmo l’offerta per la posizione di Head Coach e defensive coordinator dei Mida Achei Crotone, presentando alla dirigenza un progetto a lungo termine che, a detta sua, avrebbe portato la squadra nella massima serie entro il 2027" ricordano dalla dirigenza sportiva. "Tuttavia, dopo nemmeno 3 mesi di attività, Gentili ha comunicato al Board degli Achei di aver accettato l’offerta degli Swarco Raiders che lo avrebbero ingaggiato come import runningback e come membro del coaching staff".

"Gentili, dopo aver comunicato le sue volontà, si era anche proposto di continuare a collaborare con il Team attraverso un’attività di valutazione dei video e correzione tramite una piattaforma dedicata. La dirigenza ha tuttavia ritenuto incompatibile questa possibilità essendo ormai venuto meno il vincolo fiduciario che stava alla base del rapporto" affermano gli Achei. "Tutta la dirigenza, nel ringraziare per il duro lavoro svolto nei tre mesi di permanenza a Crotone e augurando il meglio al Gentili, non può che sottolineare l’amarezza per la scelta effettuata dal Coach a sole 5 settimane dal kick-off della stagione 2022".