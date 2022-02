Mascherine all’aperto, dall’11 febbraio cade l’obbligo: attesa conferma del Ministero

Lo aveva anticipato il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, e questa mattina è stato confermato da fonti di stampa: sta per cadere l'obbligo di indossa la mascherina protettiva all'aperto, in tutte le Regioni ed indipendentemente dal colore. La decisione verrà formalizzata nelle prossime ore, e sarà effettiva dal prossimo 11 febbraio.

Non c'è da firmare nessuna ordinanza: il 10 febbraio infatti scade il decreto che ha prolungato l'impiego dei dispositivi di protezione individuale anche all'aperto, deciso appena qualche settimana addietro a fronte dell'elevato numero di contagi complessivo. Contagi che stanno gradualmente diminuendo in tutta Italia, e che permetteranno di procedere con un progressivo allentamento delle misure anti-contagio.

Insomma, qualora al Ministero della Salute decidano di non prolungare il decreto in scadenza, l'obbligo cadrà in tutta Italia. Attenzione però, perché in alcune Regioni - come quelle in zona rossa - potrebbero entrare in vigore ordinanze specifiche promosse dai governatori o dai sindaci.