Il Circolo Velico di Reggio chiede “un mare pulito”

"Rientra nella celebrazione dei 40 anni di fondazione del Centro Velico Reggino un convegno, che lancia il messaggio che alla vela serve un mare pulito". Questo il messaggio principale che il circolo sportivo vuol far passare in occasione dell'importante compleanno che celebrerà quarant'anni di attività sul territorio.

"Da anni, il Circolo Velico Reggio dimostra una spiccata sensibilità alla salvaguardia dell’ambiente e si prodiga attivamente sul problema dell’inquinamento dei mari offrendosi nel promuovere stili di vita nei giovani atleti e nella gestione dell’impianto sportivo" viene ricordato ancora nel comunicato. "Il 10 Agosto del 2018 il Circolo Velico Reggio organizzò, aderendo al Progetto One Ocean Foundation, una tappa della iniziativa programmata dal Club di Costa Smeralda, ospitando al Porto di Reggio, l’imbarcazione Crivizza, per presentare l’iniziativa di salvaguardia del mare pulito".

"Tra le iniziative del Circolo vi è la pulizia dei fondali antistanti la base nautica e quella dei percorsi antistanti il piazzale del Circolo, liberandoli da sacchetti, bicchieri, bottiglie, e di ogni tipo di rifiuti impropriamente gettati in mare e sulla costa" viene ancora ribadito. "Con la partecipazione alla scuola Vela gli istruttori insegnano ai ragazzi delle squadre agonistiche che vi sono regole da seguire, iniziando dal fair-play, rispettando compagni e avversari, coach da ascoltare e prendere da esempio".

"Tale iniziativa, è nel protocollo della Federazione Italiana Vela che ha recepito, sia nello Statuto come nei programmi di formazione, la difesa dell’ambiente da trasmettere in tutte le società aderenti" viene ricordato in conclusione. "La missione è quella di lottare per evitare la diffusione e l’abuso della plastica, tutelare la salvaguardia dell’ambiente e del mare come attività quotidiana. Cultura che fa parte del DNA di chi pratica la Vela e che ci si propone di diffondere questo Stile di Vita".