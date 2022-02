Sicurezza stradale, Straface (Fi): “Si installino rilevatori di velocità sulla Statale 106”

Pasqualina Straface

La consigliera regionale Pasqualina Straface ha scritto una lettera al prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, al fine di chiedere l'installazione di nuovi rilevatori di velocità lungo la Statale 106, in due punti in particolare: tra il viadotto Coserie ed il centro commerciale "I Portali".

"Mi permetto di evidenziarle che il tratto richiamato in oggetto e sul quale si chiede l'installazione degli apparecchi elettronici in grado di rilevare la velocità, percorre zone ad elevta concentrazione abitativa, sia in area urbana di Corigliano che di Rossano" ricorda quindi l'esponente di Forza Italia, specificando che in tale tratto, oltre al già citato centro commerciale, insistono scuole, fast food e centri di aggregazione sociale.

La possibilità di installare tali strumenti sarebbe già stata prospettata all'Anas, che "ha manifestato la disponibilità a intervenire riconoscendo, per come già stabilito dalle vigenti leggi e normative, l'elevato tasso d'incidentalità, le sue condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico e all'incolumità degli agenti operanti dei soggetti controllati".