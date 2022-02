Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la Strada statale 107 Silana-Crotonese, nel Comune di Celico. I feriti viaggiavano a bordo della stessa auto che, per cause ancora da chiarire, è finita in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza che hanno estratti i malcapitati dalle lamiere e li hanno affidati ai sanitari del 118.