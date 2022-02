Provincia Catanzaro. Dipendenti senza stipendio occupano aula, Persico (Cisal): “intervenga Occhiuto”

Una folta rappresentanza dei circa 150 dipendenti della Provincia di Catanzaro, che non ha ricevuto lo stipendio di gennaio, ha occupato oggi l’intera parte dell’aula destinata al pubblico del Consiglio provinciale.

A renderlo noto è Gianluca Persico della segreteria regionale della Cisal, che afferma: “Quanto accaduto nell’aula del Consiglio provinciale di Catanzaro, in sede di approvazione bilancio, non può passare inosservato”.

“Siamo fortemente preoccupati - spiega Persico - la situazione economica della Provincia di Catanzaro è grave, per tale ragione chiediamo al Presidente Occhiuto di concedere un'anticipazione di cassa per le risorse 2022 per venire incontro alle esigenze dei dipendenti e, nel contempo, di farsi carico di un intervento urgente con il Governo centrale per una soluzione strutturale tale da ridare speranza e dignità alla Provincia di Catanzaro e agli Enti intermedi in generale".