La Lnd Calabria sbarca nel mondo degli Esport

Anche la Calabria avrà il primo torneo virtuale Esport: sono aperte infatti le iscrizioni alla competizione Esport Serie E CR Calabria promosso fortemente dalla Lega Nazionale Dilettanti e che già a livello nazionale sta dando i primi importanti risultati.

Dopo una prima esperienza nella scorsa stagione con la giornata dedicata al Roadshow della LND vinto dall’Academy Crotone e dal player Alex Pesce (i-nayt-), il Comitato Regionale Calabria, in collaborazione con la ASD Aragon Esports è pronto ad organizzare il primo storico campionato regionale virtuale per la stagione 2021/2022, riservato alle società iscritte ai tornei regionali nella stagione in corso.

Il termine per le iscrizioni è fissato per venerdì 18 febbraio. In palio un posto nel campionato nazionale ESerie D. Regole poche e semplici: la lista dei giocatori di una squadra potrà essere composta da un minimo di 14 player, la modalità di gioco prevista sarà ProClub 7vs7 sulla piattaforma Ps4 per il gioco FIFA22. I giocatori dovranno aver compiuto il quattordicesimo anno di età ed avere una utenza su PSN. Le gare saranno trasmesse sul canale Twitch ufficiale, LNDCalabriaEsports, inaugurato per l'occasione dal Comitato Regionale Calabria. Per tutte le informazioni sarà possibile inviare una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .