Operazione “Alibante”: notificati 31 avvisi di conclusione indagini

Sono 31 gli avvisi di conclusione delle indagini notificati nei confronti dei soggetti coinvolti nel procedimento scaturito dall’operazione “Alibante”, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Lamezia Terme con il coordinamento della Procura Distrettuale di Catanzaro.

Stamani i militari dell’Arma, in collaborazione con i comandi competenti territorialmente, hanno inoltre eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia locale.

Il provvedimento va a colpire due società operanti nel settore turistico, con il relativo patrimonio aziendale, una residenza privata e un ulteriore complesso residenziale, situati tra il comune di Falerna e quello di Nocera Terinese.

Nell’ambito dello stesso procedimento penale era già stata emessa, in passato, un’ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di diversi indagati (QUI) anche per le ipotesi di reato di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso, corruzione, estorsione consumata e tentata, intestazione fittizia di beni, rivelazione di segreti d’ufficio e turbativa d’asta. Il procedimento per le queste ipotesi di reato è attualmente nella fase delle indagini preliminari.