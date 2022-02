Covid. La Calabria conta altre 7 vittime mentre calano i positivi (+1.069)

Calano i contagi da Covid-19 in Calabria dove oggi risultano positive 1.069 persone, individuate a fronte di 6.638 test eseguiti nelle ultime 24 ore. Un dato che rincuora rispetto alla giornata di ieri quando i casi erano 1.856 (QUI) ma lo stesso, purtroppo, non si può dire sul fronte dei decessi poiché sono stati accertati altri 7 morti solo oggi: tre nel Cosentino, due nel Reggino, uno nel Catanzarese e uno nel Crotonese.

La provincia che registra più positivi è ancora quella Reggina con i suoi 609 positivi, seguono Crotone (+157), Vibo Valentia (+154), Catanzaro (+125), Cosenza (+24). Nessun positivo viene invece comunicato da fuori regione.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 181.634, mentre i decessi totali sono 1.951. Gli attuali positivi sono in tutto 43.005 (-164) mentre i guariti di oggi sono 1.226, per un totale di 136.678 persone uscite dall’incubo.

Aumentano i ricoveri nei reparti Covid della regione, dove attualmente sono ricoverati 377 pazienti (+9): quattro nel Reggino, tre nel Cosentino, due nel Vibonese. In terapia intensiva si trovano invece 25 persone (-1), mentre in isolamento domiciliare sono in 42.603 (-172).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al covid salgono a 72.002 (+609), mentre i casi attivi sono 10.526. Di questi: 10.392 in isolamento, 124 in reparto e 10 in rianimazione. Complessivamente, sono 61.476 i guariti e 593 i decessi.

Nel Catanzarese i contagi accertati finora sono 25.196 (+125), mentre i casi attivi sono 6.947. Di questi, 6.876 in isolamento, 66 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 18.040 i guariti e 209 decessi.

Nel Cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 43.227 (+24), mentre i casi attivi sono 10.960. Di questi, 10.804 sono in isolamento, 147 in reparto e 9 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 31.442 guariti e 825 deceduti.

Nel Crotonese i casi riscontrati salgono a 17.795 (+157) mentre gli attivi sono 2.980, di cui 2.958 in isolamento domiciliare e 22 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 14.647 guariti e 168 i deceduti

Nel Vibonese infine i casi covid salgono a 21.661 (+154) mentre gli attivi sono 11.424. Di questi: 11.409 si trovano in isolamento, 15 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 10.091 i guariti e 146 i deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione il totale è di 1.753 persone. Attualmente in reparto si trovano 3 pazienti; in terapia intensiva una; in isolamento domiciliare 164. I guariti sono 1.575; i decessi 10.