Oriolo. Perde il controllo, si ribalta e finisce in un fossato: muore sul colpo

È di un morto il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina in contrada Raia a Oriolo.

Per cause in corso di accertamento, una vecchia Fiat 500 su cui viaggiava la vittima è finita fuori strada, si è ribaltata e ha poi finito la sua corsa in un fossato. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è infatti deceduto sul colpo.

Sul luogo sono arrivati i sanitari del 118 che hanno potuto constarne solo la morte, oltre ai carabinieri, i vigili urbani e i vigili del fuoco.