Corigliano Rossano, 40enne sorpreso a vende marijuana nonostante fosse ai domiciliari. Arrestato

È stato arrestato in flagranza di reato il 40enne finito in carcere a Corigliano-Rossano.

L’uomo, sottoposto ai domiciliari e provvisto di braccialetto elettronico, è stato “pizzicato” dagli agenti della Polizia Giudiziaria mentre cedeva una dose di marijuana dalla finestra della propria abitazione nel quartiere Schiavonea.

Il 40enne era ai domiciliari, dal momento che lo scorso 25 settembre, è stato raggiunto, in concorso con altre 13 persone, da un’ordinanza di misura cautelare in carcere per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Si aggrava dunque la misura cautelare cui era sottoposto l'uomo.