Catanzaro, tenta di strangolare l’ex compagna. Uomo finisce in carcere

È finito in carcere l’uomo accusato di tentato omicidio ed evasione.

I carabinieri del quartiere Santa Maria a Catanzaro hanno infatti eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro nei confronti di un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex compagna. Da qui inoltre l’esecuzione del provvedimento di aggravamento della misura cautelare dai domiciliari al carcere.

Per gli investigatori, l’uomo, violando le prescrizioni dei domiciliari, in almeno due circostanze è evaso dalla propria abitazione per incontrare l’ex compagna e, in un caso, si è inoltre recato a casa della giovane e l’ha aggredita, verbalmente e fisicamente, tentando inoltre di strangolarla. L’uomo è stato fermato da un vicino di casa.

Le indagini, che si sono svolte attraverso l’escussione della vittima, di testimoni e l’acquisizione di immagini tratte da impianti di videosorveglianza, hanno permesso di raccogliere prove, per cui l’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Catanzaro.