Tennistavolo, in serie B il Castrovillari supera il Corato

Vittoria del Tennistavolo Castrovillari in Serie B2 con la seconda in classifica. La squadra ha infatti sconfitto per 5 a 3 il Corato.

La squadra pugliese si era portata sul 3 a 0 ma dal quarto incontro in poi con grande concentrazione e voglia di riscatto il capitano Eros Perri, Antonio Corrado e Francesco Federico hanno ribaltato il risultato vincendo tutti i successivi incontri regalandosi questa importante e grande vittoria con la conquista della terza posizione in classifica.

Soddisfatto il presidente De Gaio a fine gara: “Il nostro obiettivo ad inizio stagione era di raggiungere la salvezza in un campionato con 8 squadre e con tre retrocessioni non era e non è facile raggiungere. Ma ho visto i tre atleti vincere la seconda in classifica e adesso è sempre più vicina la desiderata salvezza. I miei complimenti al tecnico Rosario Lombardi e agli atleti”.

Inoltre in serie C2 la seconda squadra ha battuto per 4a 2 il Piscopio.