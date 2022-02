Tensioni nel carcere di Catanzaro, Fp Cgil: “bata aspettare, inviare personale”

“Non è più tempo di attendere, per la sicurezza dei detenuti dell’istituto penitenziario e per gli agenti che lavorano instancabilmente. Ora più che mai è urgente inviare personale”. È la richiesta avanzata dalla segreteria regionale e dell’Area Vasta (Catanzaro- Vibo Valentia- Crotone) Fp Cgil dopo le ultime aggressioni avvenute nel carcere di Catanzaro e che hanno visto protagonisti numerosi detenuti, i quali hanno persino tentato di sottrarre le chiavi del cancello (QUI).



“Continuano le violenze nei confronti degli agenti della Polizia penitenziaria dell’istituto penitenziario di Catanzaro. La notizia ci preoccupa ma non ci stupisce. Da mesi ormai mettiamo in evidenza l’emergenza e la carenza del personale in cui sono costretti a vivere gli operatori di sicurezza dell’istituto penitenziario”, scrive il sindacato.

Così oltre che “manifestare la nostra assoluta e incondizionata solidarietà agli agenti coinvolti” la Cgil vuole mettere in evidenza il “problema che sta alla base”. E lancia un invito “a chi dovrebbe inviare il personale dove è deficitario o assente. Il nostro impegno quotidiano è di organizzare il lavoro ma è evidente che gli agenti che vivono nel carcere sono in sotto numero".