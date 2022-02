Polo sanitario di Taverna, individuato il dirigente medico

L’Asp di Catanzaro ha individuato il dirigente medico che gestirà le attività del polo sanitario di Taverna. Così dopo aver espletato le procedure per il reclutamento del dirigente, con elevate capacità gestionali e con comprovata esperienza all’interno delle articolazioni facenti capo al Ministero della Salute, è in attesa della presa di servizio.

La stessa azienda annuncia che grazie al piano delle assunzioni del 2022 verrà reclutato personale medico che andrà a potenziare la sanità dell’intera provincia, colmando tutte quelle carenze di personale che oggi stanno mettendo in sofferenza il sistema sanitario.

Il commissario dell’Asp di Catanzaro, Ilario Lazzaro, ha voluto rassicurare i cittadini confermando “la massima attenzione per tutti i Comuni della provincia di Catanzaro”. Inoltre con il Comitato zonale l’azienda sta provvedendo anche al “potenziamento della specialistica ambulatoriale, per far fronte alle necessità assistenziali della popolazione”, e infine sta avviando collaborazioni “con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta”.