Giornata contro il bullismo, iniziativa del Soroptimist Club di Soverato

Un manifesto contenente un decalogo di azioni che vadano a contrastare il bullismo e il cyberbullismo. È quanto ha deciso di fare il Soroptimist Club di Soverato in occasione della “Giornata contro il Bullismo ed il Cyberbullismo”.

“Il decalogo è una risposta, se pure parziale, ad uno dei grandi problemi del nostro tempo, oramai diffuso anche nelle aree più avanzate: la povertà educativa, condizione da cui si generano problemi, se non talvolta addirittura drammi, che vanno diffondendosi in strati sociali sempre più ampi e in fasce di età sempre più giovani”.