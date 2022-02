Il Premio Tenco al cantautore calabrese Peppe Voltarelli

Premio Tenco, a Sanremo, al cantautore calabrese Peppe Voltarelli nella categoria miglior “Interprete di canzoni” con il suo quinto album da solista: “Planetario” (Squilibri Editore). In “Planetario” Voltarelli rende omaggio ai giganti della canzone internazionale: da Jacques Brel a Bob Dylan, da Leo Ferré a Vysotskij, con duetti di eccezione con Joan Manuel Serrat, Adriana Varela, Silvio Rodrìguez e Amancio Prada, segnando una mappa emozionale di canzoni e autori incrociati nei lunghi viaggi in giro per il mondo. Non mancano, tra l’altro, gli omaggi a Domenico Modugno e Sergio Endrigo da sempre di grande ispirazione per Voltarelli e sempre nel cuore del pubblico d'Oltreoceano.

Ad accompagnare l’album le eleganti opere della brava artista Anna Corcione ed un booklet che contiene diversi racconti tra cui uno dello stesso Voltarelli. Planetario è in realtà un cd-book che include anche un ispirato racconto di formazione a firma dello stesso Voltarelli e saggi di Sergio Secondiano Sacchi, produttore artistico del disco e autore di gran parte delle traduzioni, e della critica d’arte Laura Lombardi, la quale interviene sulla parte illustrativa del volumetto. La Targa Tenco è un riconoscimento assegnato annualmente da una nutrita giuria di giornalisti ed esperti di musica d'autore. E’ considerato, tra l’altro, uno dei più prestigiosi premi della musica italiana che viene consegnato a Sanremo.

Complimenti, infine, al grande cantautore calabrese Peppe Voltarelli per l’assegnazione dell’importante riconoscimento, il terzo della serie (il primo nel 2010 ha vinto la Targa nella categoria miglior album in dialetto con “Ultima notte a Malastrana” e nel 2016 come miglior album interprete per “Voltarelli canta Profazio”), con il suo ultimo lavoro discografico “Planetario” con il quale ha voluto omaggiare i grandi della canzone nazionale e internazionale.