Ancora una perturbazione in arrivo: attesi forti venti e mareggiate

Dopo un fine settimana generalmente soleggiato, a partire da domani le cose tenderanno a cambiare un po' in tutta Italia. Colpa di una perturbazione in arrivo dal nord Europa che interesserà tutto il belpaese, e che porterà forti venti freddi e mareggiate lungo le coste.

È quanto annuncia la Protezione Civile, che ha emesso un avviso per condizioni metereologiche avverde su Sardegna, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Non sono escluse piogge anche di media intensità, ma il peggioramento riguarderà prevalentemente i forti venti, anche a carattere di burrasca.

In particolare, la Calabria sarà interessata prevalentemente lungo la costa ionica: attese piogge locali e venti di burrasca forte, che potrebbero causare problemi per via di eventuali mareggiate. La Protezione Civile invita dunque alla massima attenzione ed a comportamenti responsabili.