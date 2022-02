Covid, lieve impennata di contagi (+1.856) ma non calano i decessi (+11)

Lieve aumento dei casi di coronavirus in Calabria: dopo una generale diminuzione riscontrata negli ultimi giorni, ecco che il bollettino torna ad indicare un aumento - seppur moderato - di casi, con 1.856 nuovi contagi confermati. Rimane purtroppo alto il numero delle vittime, e nonostante i 262 guariti si registrano altri 11 decessi.

L'exploit di contagi congi continua a registrarsi in provincia di Reggio Calabria (+1.434), seguita da Catanzaro (+216), Cosenza (+92), Crotone (+75) e Vibo Valentia (+39), mentre nessun caso proviene da altra regione o stato (+0). Processati 2 milione e 071.907tamponi (+10.979) da inizio pandemia, con un tasso di positività che risale al 16,91%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 71.393 (+1.434), mentre i casi attivi sono 10.654. Di questi: 10.524 in isolamento, 120 in reparto e 10 in rianimazione. Complessivamente, sono 60.148 i guariti e 591 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 25.071 (+216), mentre i casi attivi sono 7.108. Di questi, 7.037 in isolamento, 66 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 17.755 i guariti e 208 decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 43.203 (+92), mentre i casi attivi sono 10.958. Di questi, 10.804 sono in isolamento, 144 in reparto e 10 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 31.423 guariti e 822 deceduti.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 17.638 (+75) mentre gli attivi sono 2.989, di cui 2.967 in isolamento domiciliare e 22 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 14.482i guariti e 167 i deceduti

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 21.507 (+39) mentre gli attivi sono 11.292. Di questi: 11.279 si trovano in isolamento, 13 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 10.069 i guariti e 146 i deceduti.